Фараон выпустил новый альбом. На нем есть совместный трек со Шнуровым

Рэпер Фараон выпустил новый альбом «Phuneral», который включает в себя 15 треков. Сам музыкант говорит, что альбом является микстейпом.

Два трека Фараон записал при участии луареата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Совместно с группой «Рубль» (проект Шнурова) записана песня «Флешгроб». А в треке «Солярис» можно услышать, как петербургский музыкант читает рэп.

Внимание! В некоторых песнях встречается нецензурная лексика!