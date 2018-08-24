Фараон выпустил новый альбом. На нем есть совместный трек со Шнуровым
Рэпер Фараон выпустил новый альбом «Phuneral», который включает в себя 15 треков. Сам музыкант говорит, что альбом является микстейпом.
Два трека Фараон записал при участии луареата премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» и лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова. Совместно с группой «Рубль» (проект Шнурова) записана песня «Флешгроб». А в треке «Солярис» можно услышать, как петербургский музыкант читает рэп.
Внимание! В некоторых песнях встречается нецензурная лексика!
Фараон объявил, что в октябре даст два концерта — в Москве и Санкт-Петербурге. Это будут единственные концерты до конца года.
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