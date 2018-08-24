16-летний пианист из Петербурга занял первое место на классическом «Евровидении»
16-летний петербуржец Иван Бессонов победил на XIX конкурсе классической музыки Eurovision Young Musicians. Финал соревнования прошел 23 августа в Эдинбурге.
Молодой пианист исполнил фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
Иван Бессонов уже получал гран-при Международного конкурса имени Шопена, премии конкурсов имени А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке», конкурса правительства Петербурга «Юные дарования» и Grand Piano Competition в Москве.
Также молодой человек занимается композицией. Он написал музыку к документальной картине Виктора Косаковского Varicella.
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