Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса «Mary Don't You Weep». Работа состоит из кадров его фильма «Черный клановец», в котором снялись Адам Драйвер, Лора Хэрриер, Тофер Грейс, Джон Дэвид Вашингтон и другие. Песня «Mary Donʼt You Weep» стала одним из саундтреков картины.