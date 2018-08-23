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Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса «Mary Don't You Weep»

Спайк Ли спродюсировал клип на песню Принса «Mary Don't You Weep». Работа состоит из кадров его фильма «Черный клановец», в котором снялись Адам Драйвер, Лора Хэрриер, Тофер Грейс, Джон Дэвид Вашингтон и другие. Песня «Mary Donʼt You Weep» стала одним из саундтреков картины.
 
 

 

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале, где «Черный клановец» завоевал Гран-при. 

Принс скончался в апреле 2016 года, он был найден мертвым в особняке в Пейсли-Парке. Судмедэксперты подтвердили, что исполнитель скончался от фентанила.


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