В Музее стрит-арта пройдет рэп-фестиваль «Маятник Фуко 2»
25 и 26 августа в Музее стрит-арта пройдет рэп-фестиваль «Маятник Фуко 2». На нем выступят: Хаски, Big Russian Boss. Пошлая Молли, Монеточка, Feduk, АИГЕЛ, Хлеб, 25/17, Зомб и другие.
«Первый фестиваль нового рэпа „Маятник Фуко“ от Радио Рекорд стал лишь репетицией перед вторым, по-настоящему масштабным событием», — рассказывают организаторы. Выступления пройдет сразу на двух сценах.
Начал фестиваля — в 14 часов. Можно приобрести два вида билетов: входной, который дает доступ ко всем сценам фестиваля; gold-билет, который обеспечит трибуну напротив сцены, проход во внутренний двор, welcome drinks и снэки.
Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.
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