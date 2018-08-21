25 и 26 августа в Музее стрит-арта пройдет рэп-фестиваль «Маятник Фуко 2». На нем выступят: Хаски, Big Russian Boss. Пошлая Молли, Монеточка, Feduk, АИГЕЛ, Хлеб, 25/17, Зомб и другие.

«Первый фестиваль нового рэпа „Маятник Фуко“ от Радио Рекорд стал лишь репетицией перед вторым, по-настоящему масштабным событием», — рассказывают организаторы. Выступления пройдет сразу на двух сценах.