Монеточка представила клип на песню «90-е» по мотивам фильма «Брат»

«Для меня 90-е существуют в виде мифа. Мифа, который передался мне от моих родителей, дедушек и бабушек, от моих школьных учителей. Каждый рассказывает об этом времени по-разному: кто-то с ужасом, кто-то с восторгом», - рассказывает Монеточка. Вместе с ней в клипе снялась певица Гречка.

По словам Идова, он хотел снять клип, в котором ключевые образы того времени переиначены, так как песня написана с точки зрения человека, не помнящего 90-е годы.

18 августа прошел специальный показ для гостей кинофестиваля. Широкая премьера клипа состоится на YouTube 21 августа.