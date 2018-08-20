Монеточка представила клип на песню «90-е» по мотивам фильма «Брат»
На кинофестивале «Короче» состоялась премьера клипа Монеточки на песню «90-е», который снял Михаил Идов, сценарист фильма «Лето». Клип снят по мотивам фильм «Брат» Алексея Балабанова.
Композиция вошла в альбом «Раскраски для взрослых». В песне самая обсуждаемая певица этого лета рассказывает о времени, когда «только “Ласковый май” играл по радио», и «убивали людей и все бегали абсолютно голые».
Тизер клипа вышел 7 августа.
«Для меня 90-е существуют в виде мифа. Мифа, который передался мне от моих родителей, дедушек и бабушек, от моих школьных учителей. Каждый рассказывает об этом времени по-разному: кто-то с ужасом, кто-то с восторгом», - рассказывает Монеточка. Вместе с ней в клипе снялась певица Гречка.
По словам Идова, он хотел снять клип, в котором ключевые образы того времени переиначены, так как песня написана с точки зрения человека, не помнящего 90-е годы.
18 августа прошел специальный показ для гостей кинофестиваля. Широкая премьера клипа состоится на YouTube 21 августа.
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