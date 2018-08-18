«Вся культура в Питере»: группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Не хочу быть москвичом». Сергей Шнуров катается на теплоходе и поет о том, что в Москве «не с кем выпить», а вся культура — в Петербурге.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
В июне группировка «Ленинград» и Семен Слепаков выпустили совместное видео, которое иронично рассказывает о победах российской сборной на чемпионате мира по футболу. А в мае клип на песню «Не Париж» взял главный приз на Berlin Music Video Awards
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