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«Вся культура в Питере»: группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Не хочу быть москвичом».  Сергей Шнуров катается на теплоходе и поет о том, что в Москве «не с кем выпить», а вся культура — в Петербурге.

Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!

 

 

В июне группировка «Ленинград» и Семен Слепаков выпустили совместное видео, которое иронично рассказывает о победах российской сборной на чемпионате мира по футболу. А в мае клип на песню «Не Париж» взял главный приз на Berlin Music Video Awards

 


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