«Вся культура в Питере»: группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «Не хочу быть москвичом». Сергей Шнуров катается на теплоходе и поет о том, что в Москве «не с кем выпить», а вся культура — в Петербурге.

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