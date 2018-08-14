«Наверное, я тоже могу ошибаться»: Земфира всю ночь переписывалась с фанатами

Вечером 13 августа оживилось официальное сообщество Земфиры «Вконтакте». Она выложила пост, в котором раскритиковала издание «Звуки.ру» и его основательницу Соню Соколову, а также рассказала, что собирается записывать новый альбом : «Как долго это будет длиться, не понимаю».

На этом активность в сети не закончилась, и певица начала отвечать на вопросы фанатов с аккаунта Zzz Zzz. Многие пользователи не поверили, что им отвечает именно Земфира, так как она не раз говорила, что ее в соцсетях нет. Но, по словам «Медузы», их источник подтвердил, что страница действительно принадлежит ей.

Перед тем, как перейти к основным вопросам, певица обозначила, что не знает, когда выйдет новый альбом, и ответила, что интервью Дудю давать не будет: «Мне это не нужно, и сам процесс вгоняет меня в жуткий стресс. С годами становится только хуже».

О концертном туре

Певица сказала, что в тур не поедет по причине того, что «устала петь» и «не хочет петь для того, чтобы зарабатывать деньги». «Я хочу творить. Вот такое простое и сложное желание», — поведала она. А критику в свой адрес прокомментировала следующим образом:

О критике в свою сторону

«Так много критики было этим летом как никогда. Между тем я очень долго и тщательно собирала программу. Если честно, не въехала, почему столько ора — не то, не так. Такое было с альбомом «Спасибо». Наверное, я тоже могу ошибаться. Но я никогда не халтурю, никогда. Я пробую, возможно, переоцениваю себя, но всегда стараюсь. Простите, если вам показалось это плохим».

О работе с известными звукорежиссерами

«Открою секрет. В Сочи меня озвучивал звукорежиссер Тома Йорка. А вы несете какую-то чушь! Я работаю с лучшими, это и есть счастье».

О выступлении на «Пикнике Афиши»

«Мне не дали спеть больше. Был жесткий лайнап. Я планировала спеть еще две песни, но время мое вышло. И винить мне в этом некого. Ко мне подошел большой двухметровый дядька и сказал: „Мэм, я должен работать“. Я ответила: „Ок“. Arcade Fire сделали отличное шоу, и спустя время я понимаю, что поступила правильно. Ну мы же цивилизованные люди».

О Ренате Литвиновой

«Рената — уникум. Это другое — больше, чем талант. Меня не было бы без нее». По словам певицы, каминг-аута не будет: «То, что вам хочется видеть как каминг-аут, невозможно по многим причинам. Я очень люблю Ренату, это мой самый близкий человек и мой самый лучший друг. При этом у нее есть мужчина, отец ее дочери, человек, которого я очень уважаю. Вы что-то себе придумали. Вам нравится так думать. Но действительность иная. Так тоже бывает».