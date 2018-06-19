В клубе Blank пройдет вечеринка Moonland Festival, на которой выступят Legowelt и Mujuice
В петербургском клубе Blank 14 июля пройдет вечеринка-коллаборация двух главных лейблов — московской System 108 и петербургской Roots United в рамках серии препати эстонского Moonland Festival.
Хедлайнером будущего мероприятия станет легенда голландской электронной сцены Legowelt. Помимо него в клубе выступит кумир миллениалов и коллаборатор Земфиры Роман Литвинов, он же Mujuice. также ожидаются выступления Kovyazin D, Mashkov, Adamov, Boym, El, Shutta и Hoopa.
Сам Moonland Festival пройдет с 3 по 5 августа в уникальной природной локации — затопленной тюрьме в песчаном карьере Румму недалеко от Таллина. На нем выступят более пяти десятков артистов со всего мира — важные представители электронной музыкальной сцены, в том числе Underground Resistance(US), DVS 1 (US), I-F (NL), Mr. & Mrs. Jonson (DE), Ron Morelli (FR).
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