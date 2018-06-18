У СБПЧ вышел дикий клип на песню «Африка» с Александром Гудковым в главной роли

Группа СБПЧ выпустила новый (и по-настоящему дикий!) клип на песню «Африка», которая вошла в пластинку «Мы не спали, мы снились» (послушать можно здесь). В клипе, помимо солистки группы Жени Борзых снялся шоумен Александр Гудков. Его герой бегает по лугам и полям эстонского острова Сааремаа в элегантном леопардовом костюме. Оператором клипа выступил лидер СБПЧ и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилл Иванов.

В мае у музыкантов вышел клип на песню «У нас есть все». По словам Иванова, композиция является гимном ушедшей любви и «ожиданием чего-то веселого, что ждет нас впереди».

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