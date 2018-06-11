На открытии ЧМ-2018 выступят Роналдо, Робби Уильямс и Аида Гарифуллина

На церемонии открытия чемпионата мира по футболу примут участие певец Робби Уильямс, российская оперная певица Аида Гарифуллина, а также двукратный чемпион мира FIFA Роналдо, который уверен, что предстоящий чемпионат станет незабываемым зрелищем. Открытие пройдет 14 июня на стадионе «Лужники» в Москве. Церемония будет состоять из музыкальных номеров и начнется в 17.30, за полчаса до начала первого матча ЧМ, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии. Об этом сообщается на официальном сайте FIFA.

Российская певица Аида Гарифуллина, которая выступит на открытии чемпионата в образе жар-птицы, никогда не думала, что ей «предстоит стать частью этого грандиозного праздника».

Робби Уильямс поделился: «Я так счастлив, я просто в восторге от того, что снова приеду в Россию – на этот раз ради подобного уникального выступления. Я многого достиг, но открывать Чемпионат мира FIFA на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей игры по всему миру – это просто детская мечта».