Пианист из Петербурга сыграл на рояле на заснеженной вершине горы

Петербургский пианист Павел Андреев опубликовал на своем YouTube канале видео под названием «Музыка сфер», в котором он играет на рояле композицию собственного сочинения на вершине заснеженной горы. Об этом журналу «Собака.ru» сообщил сам пианист. Для того, чтобы поднять музыкальный инструмент на вершину, был использован вертолет.

Ранее Павел сыграл свою композицию на озере в Мраморном каньоне, но в тот раз рояль пришлось оставить, так как у музыканта не получалось его вывезти.