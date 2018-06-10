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Наталия Орейро станцевала в кокошнике и спела на русском языке в клипе к ЧМ-2018

Певица из Уругвая Наталия Орейро опубликовала официальный клип на песню «United by Love (Объединенные любовью)», которая написана к Чемпионату мира по футболу-2018.

В клипе певица поет на трех языках: английском, испанском и русском —  и танцует в кокошнике.

Как сообщают РИА Новости, ранее Наталия орейро рассказала, что ей нравятся русские детские песни, и напела песенку про «Чебурашку», которую любит она и ее сын.

Напоминаем, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах РФ. Петербург примет матчи группового этапа, 1/8 финала и один из полуфиналов.

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