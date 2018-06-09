Монеточка выступит на VK Fest в Парке 300-летия

Лайнап VK Fest официально пополнила, пожалуй, самая обсуждаемая певица лета — Монеточка. Всего за две недели ее альбом прослушали около 4 млн раз, а 28 июля она станет одним из хедлайнеров VK Fest, который по традиции пройдет в Парке 300-летия.

На мероприятие также приедут блогеры Николай Соболев, Марьяна Ро, Стас Давыдов, Вig Russian Boss, а также Ян Топлес, vJOBivay, Дима Масленников, ND production, Халберы и Сатир. Главная тема выступлений этого года — личные и профессиональные изменения на пути к популярности.

Специально для нас филологи и создатели образовательного паблика «Глазарий языка» проанализировали тексты песен Монеточки и объяснили, действительно ли это новое слово в отечественной поэзии.

Напомним, команда VK Fest (Андрей Резников, Дмитрий Сергеев, Андрей Рогозов, Константин Сидорков, Александр Унешкин, Анастасия Велькова, Анна Резникова, Станислав Тонких) стала номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».