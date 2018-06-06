«Бесполезно клеить чашку»: Сергей Шнуров рассказал, кто стал инициатором развода

Лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров рассказал, кто стал инициатором развода. В разговоре с писателем Сергеем Минаевым он признался, что за последний год между ним и теперь уже его бывшей супругой Матильдой «произошло столько, что можно написать книгу». Решение расстаться, по его словам, приняла Матильда.

Минаев спросил музыканта, была ли измена с его стороны, на что Шнуров ответил отрицательно. На вопрос о том, пытался ли лидер «Ленинграда» вернуть отношения, тот ответил «Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз».