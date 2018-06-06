«Бесполезно клеить чашку»: Сергей Шнуров рассказал, кто стал инициатором развода
Лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров рассказал, кто стал инициатором развода. В разговоре с писателем Сергеем Минаевым он признался, что за последний год между ним и теперь уже его бывшей супругой Матильдой «произошло столько, что можно написать книгу». Решение расстаться, по его словам, приняла Матильда.
Минаев спросил музыканта, была ли измена с его стороны, на что Шнуров ответил отрицательно. На вопрос о том, пытался ли лидер «Ленинграда» вернуть отношения, тот ответил «Да, но бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз».
Напомним, о своем решении расстаться супруги объявили 25 мая. Для поклонников творчества музыканта (и не только для них) эта новость прозвучала как гром среди ясного неба.
В свою очередь Матильда Шнурова выложила в Instagram пост, в котором написала о своих впечатлениях от картины «Дело Собчака», в самом конце сопроводив его комментарием относительно этой печальной новости.
Позже Шнуров написал стихотворение о расставании и также выложил его в Instagram. Не обошлось без нецензурной лексики.
Со своей будущей женой музыкант познакомился в Москве в 2006 году. Одна его знакомая, собираясь на вечеринку, взяла с собой подругу. Сам Сергей вспоминает этот момент так: «Она зашла, я обомлел. Спросил: «Э! Как тебя зовут?» Она ответила: «Матильда». Я сказал: "О***ть».
В декабре 2016 года пара отметила 10-летие совместной жизни. «Отгуляли нашу десятку так, что даже свет в здании отключили», - написала тогда Матильда в Инстаграм. А у Сергея были такие стихи:
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