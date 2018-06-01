Катя IOWA выпустила трогательный клип ко Дню защиты детей

В канун Дня Защиты детей номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Катя IOWA опубликовала трогательное видео, в котором вместе с ней снялись сестра и племянницы.

«Недавно я подумала о том, что мечтаю писать песни для детей, и эта «открытка- поздравление» в День Защиты детей, будет первым шагом на пути к мечте, — рассказала она.

Режиссером видео стал Иван Трояновский, который снимал клип IOWA «Падай», а также самое важное событие в жизни певицы — венчание с мужем, Леонидом Терещенко. Вместе с Катей в ролике снялись воспитанники детских коллективов Петербурга и оркестр All in Orchestra, авторы аранжировки песни.

«Меня не покидает чувство, что вчера была коллективная мантра молитва о мире, самая действенная и настоящая, потому что детская», — отметила сестра артистки.