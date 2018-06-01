АИГЕЛ, Noize MС, Гречка, Баста — объявлены первые артисты VK Fest

Социальная сеть ВКонтакте объявила первые имена первых музыкантов. На фестивале выступят номинантом премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» АИГЕЛ, Баста, Элджей, Feduk, Little big, Елена Темникова, Noize MС, Хлеб, Зомб, Loboda, Гречка и группа «Мы».

Хедлайнером танцевальной сцены Радио Рекорд станет Don Diablo. VK Fest пройдет 28 и 29 июля в Парке 300-летия Петербурга. Музыкальный лайн-ап фестиваля продолжит пополняться в ближайшие несколько недель.