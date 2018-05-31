kedr livanskiy и DJ Koze приедут в Петербург на фестиваль видеоарта и техно-музыки Innocence

В Музее стрит-арта 2 июня пройдет фестиваль видеоарта и техно-музыки Innocence, сообщили нам организаторы. В этот день экспозиция музея будет доступна совершенно бесплатно.

Площадку фестиваля разделят на три тематических зоны: в пространстве The Face установят сотни динамических приборов и десятки проекторов, которые будут транслировать мэппинг. Площадку под названием Samsara оформят в восточном стиле, где прозвучит дао-техно, а главную сцену организуют в пространстве Outdoor во дворе музея. Там сыграют зарубежные артисты: Maceo Plex, Rodhad, DJ Koze, Magda, Fatima Yamaha, Art Department, Monika Kruse и Radio Slave. Российскую техно-сцену представят Lena Popova, Anushka, kedr livanskiy, Alexey Izotov и другие музыканты.

Атмосферу события дополнит Johnnie Fizz Bar с яркими летними коктейлями на основе Johnnie Walker Red Label, выразительный характер которого идеально подходит для миксов. Также гости смогут насладиться уникальным вкусом мороженного на основе Johnnie Walker Red Label, а также сделать крутые blind tattoo.

Приобрести билеты можно здесь (стоимость — от 1,9 до 45 тысяч рублей). Начало фестиваля в 21:00.

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