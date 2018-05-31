Лето в Петербурге: гид по лучшим концертам и фестивалям

Nick Cave & The Bad Seeds

Ник Кейв, в этом году активно возглавляющий афиши европейских опенэйров, лучше всего смотрится все-таки в темном клубном помещении — там легче закрыть глаза и представить, что поет он только для тебя. Тем более материал его последнего альбома Skeleton Tree предельно личный: во время его записи погиб пятнадцатилетний сын Кейва.

«А2», 25 июля