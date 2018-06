Лето в Петербурге: гид по лучшим концертам и фестивалям

Kaleo

Хит исландских блюз-рокеров Way Down We Go звучал чуть ли не во всех сериалах последнего времени: от «Анатомии страсти», «Винила» и «Дневников вампира» до спин-оффа «Кухни» — «Отель Элеон».

«А2», 29 июля