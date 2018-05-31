Лето в Петербурге: гид по лучшим концертам и фестивалям
От Franz Ferdinand и Джосс Стоун до Ника Кейва и Земфиры – мы составили практичную подборку на любой вкус — кого, где и когда слушать в летнем сезоне.
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Большой фестиваль
Рейв с видом на залив, джазовые стандарты и «Take me out» хором.
«Стереолето»
Фестиваль перенесли на месяц раньше, сменили парковую локацию на кластер и добавили ночную программу с британской дрилл-н-бэйс звездой Squarepusher — то ли афтепати первого дня, то ли препати второго. Лайн-апа эксперименты не коснулись: проверенные Franz Ferdinand и Cigarettes After Sex и локальная поддержка от самой многообещающей молодежи от Гречки и «Пошлой Молли» до «Электрофореза» и «Увулы».
Artplay, с 10 по 11 июня
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Feduk
Waves Music Festival
Рэп-слет пройдет впервые, но его амбиции уже устремлены в прекрасное далеко. О том, что их волнует, прочитают ATL (о танцах), Feduk (о виноделии), Хаски (о гетто-панельках) и номинант «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Boulevard Depo (о веб-проблемах YungRussia).
«А2», 30 июня
Gamma Festival 2018
Проект формации m_division Ивана Логоса (номинанта «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»), локация которого пока держится в секрете, порадует красочными инсталляциями, мультиинструменталистом Питером Бродериком, концептуальным дуэтом Roll The Dice и эмбиент-гуру Loscil, чьи треки звучат в фильме «Дивергент». А на концерте — открытии фестиваля выступит номинант на «Оскар» Hauschka — немецкий мастер препарированного пианино.
С 19 по 22 июля
Present Perfect Festival
Самый масштабный в России электронный ивент празднует переезд ближе к морю мощным привозом: редкий на родине диджей номер один, по версии авторитетного Mixmag, Нина Кравиц, уже бывавший на PPF электро-дуэт Aux 88 и немка Лена Вилликенс — и это только часть!
«Порт Севкабель», с 27 по 29 июля
«Усадьба Jazz»
На опенэйре у Елагина дворца джем-сейшн устроят обладательница «Грэмми» Джосс Стоун, джазовый футурист BIGYUKI (сессионист у хип-хоп-легенд Талиба Квели и Матисьяху), а также норвежский квартет Rohey, миксующий фанк, неосоул и IDM.
Елагин остров, 28 июля
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Жак-Энтони
Rhymes Show
Еще один опенэйр-ньюкамер с рэп-уклоном: ЛСП, Feduk, Хаски и Жак-Энтони в его программе органично уживаются с украинским поп-панкерами «Пошлая Молли» и 17-летней надеждой новой музыки певицей Гречкой.
Музей уличного искусства, 5 августа
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Новая Голландия
Проект Mosaic Music большого брата — «Гаража» — снова поделился хедлайнерами.
Ibeyi
Парижские сестры-близнецы Наоми и Лиза-Каинде Диас используют в хип-хоп-треках необычное интонирование и напевы африканской народности йоруба, а также феминистские отрывки из дневников Фриды Кало и речей Мишель Обамы.
Двор «Бутылки», 12 июня
Концерт Kito Jempere Band
На большой лайв бэнда программного директора «Кузни» Кирилла Сергеева (аkа Kito Jempere) соберется уникальный состав из финской джаз-легенды Джими Тенора, техно-романтика Романа Литвинова (akа Mujuice), музыкантов групп IOWA, Manizha, «Ассаи» и многих других. Концерт запишут как альбом и выпустят на виниле, а также в виде фильма.
Главная сцена, 30 июня
Леон Бриджес
Музыкальный наследник соул-гуру Сэма Кука и Отиса Реддинга воспитывался на радийных поп-хитах 1990-х, а к ретростилю в новоорлеанской традиции начал тянуться интуитивно.
Главная сцена, 8 июля
«Лето в городе»
Сайд-проект лидера Motorama Влада Паршина играет меланхоличный ноу-вейв без живых гитар и барабанов, зато со стихами одессита Семена Кирсанова (автора «У Черного моря») и шестидесятника Андрея Вознесенского.
Двор «Бутылки», 17 августа
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Инди
Экзорцизм, мрачный романтизм Ника Кейва и сериальный хит.
Noel Gallagher’s High Flying Birds
Старший брат Ноэл Галлахер, автор большинства песен Oasis (да, и Wonderwall тоже), основал группу со своим именем в названии назло младшему Лиаму, но сольно у него получается, кажется, даже лучше. Доказательство тому вышедший недавно уже третий по счету студийник «Who Built the Moon?».
«А2», 1 июня
The Kills
В пятом альбоме Ash & Ice вокалистка Элисон Моссхарт и бывший муж Кейт Мосс Джеймс Хинс посвятили трек сибирским ночам — его они и исполнят ночами белыми.
«Космонавт», 4 июня
Black Rebel Motorcycle Club
Американская группа делала что-то среднее между гаражным роком и шугейзом, но в новом альбоме Wrong Creatures решилась на эксперименты: как состоящий в байкерской банде (давшей название группе) герой Марлона Брандо в фильме «Дикарь», они протестуют ради протеста.
«Космонавт», 12 июня
Nick Cave & The Bad Seeds
Ник Кейв, в этом году активно возглавляющий афиши европейских опенэйров, лучше всего смотрится все-таки в темном клубном помещении — там легче закрыть глаза и представить, что поет он только для тебя. Тем более материал его последнего альбома Skeleton Tree предельно личный: во время его записи погиб пятнадцатилетний сын Кейва.
«А2», 25 июля
Kaleo
Хит исландских блюз-рокеров Way Down We Go звучал чуть ли не во всех сериалах последнего времени: от «Анатомии страсти», «Винила» и «Дневников вампира» до спин-оффа «Кухни» — «Отель Элеон».
«А2», 29 июля
Die Antwoord
Концерт земляков Илона Маска (их он наверняка первыми отправит на Марс!), южноафриканцев Йоланди, также известной как «Бьорк из ада», и Ниндзя, легко бы влившегося в уличную банду в Купчино, к середине будет похож на обряд экзорцизма, а когда все демоны утихнут, завершится катарсисом.
«А2», 9 августа
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Girls' power
Грани феминизма и переосмысленные 1990-е.
Луна
Чувственная украинская дива «душевного попа» Кристина Бардаш (аkа Луна) споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х: и об игре в полиаморию, и о грустных дэнсах.
«А2», 3 июня
«ГШ»
Группа Кати Шилоносовой сыграла первый русскоязычный лайв на культовом радио KEXP, отточила мастерство перформанса на европейском шоукейс-туре фестиваля «Боль» и представит в Петербурге треки с готовящегося второго альбома.
Эрарта, 22 июня
Монеточка
В вышедшем в конце мая альбоме «Раскраски для взрослых» подросшая Лиза Монеточка ловко и иронично препарирует рэп-тусовку, антиклерикальные мотивы и повсеместный инфантилизм. Сомнений нет: девочка созрела.
Opera Concert Club, 7 июня
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Классика
Оперный опенэйр, сопрано номер один Анна Нетребко и благотворительность.
Благотворительный гала звезд оперы и балета
Одна из лучших исполнительниц партии Тоски Мария Гулегина, лауреат престижнейшей премии Чайковского Юлия Маточкина и многие другие солисты Мариинки выступят в поддержку подопечных детского дома-интерната в Павловске.
Александринский театр, 3 июня
«Звезды белых ночей»
На главном классическом фестивале — бренде города программа, как обычно, выше всяких похвал: две премьеры — фривольный «Фальстаф» и трагическая «Царская невеста», 15 июня леди Макбет споет сопрано номер один в мире Анна Нетребко, а Пласидо Доминго 6 июля примет участие в «Травиате».
Мариинский театр, до 29 июля
«Опера всем»
В лайн-апе бесплатного оперного опенэйра только хиты: «Царская невеста», «Макбет», «Манон Леско» и «Похищение из сераля». Локации этого года — Петропавловская крепость, ЦПКиО и Царское Село.
С 12 по 22 июля
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Околофутбола
Музыкальная сборная с форвардом Земфирой и аргентинскими легионерами.
Фестиваль Rock'n'Ball
Рок-фестиваль с участием «Сплина», «Пикника», «Слота» и Кена Хенсли из Uriah Heep назначили на день открытия чемпионата и матча сборной России. Для тех, кто боится его пропустить, на одном из экранов конкурировать за внимание зрителей будет трансляция из столичных «Лужников».
Ледовый дворец, 14 июня
Bracamonte Football Blues Band
Футболисты после завершения карьеры обычно идут в тренеры, а аргентинец Эктор Бракамонте (он же «Брака»), поигравший в России за ФК «Москва», «Терек» и «Ростов», создал с гитаристом Омаром Итковичи группу специально для мундиаля. Помогать новичкам будут регги-старожилы Markscheider Kunst.
Концертный зал «Аврора», 27 июня
Концерт в честь ЧМ-2018
Земфира, лайвы которой многие уже думали не увидеть после прощального тура «Маленький человек» и редких корпоративов, неожиданно сыграет для болельщиков чемпионата мира в четырех российских городах. В Петербурге — при поддержке Alai Oli.
Ледовый дворец, 12 июля
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Рок
Проверенные культуртрегеры — самая надежная инвестиция.
Deep Purple
На концертах российской части тура в честь пятидесятилетия группы хард-рокеры, мы надеемся, вновь сыграют фирменные вариации на «Картинки с выставки» Мусоргского.
Ледовый дворец, 1 июня
Оззи Осборн
В отличие от ровесника Игги Попа, который с годами начал больше выступать, Оззи приезжает в Петербург с прощальным туром. Хотя, по его словам, это не означает уход на пенсию, но шансы, что «король ужаса» еще раз доедет до России, не так уж велики.
Ледовый дворец, 3 июня
«Аквариум»
Представлять новый альбом «Время N» группа должна была еще в марте, но из-за болезни Бориса Гребенщикова лайв перенесли. Недавний бесплатный мини-концерт на Невском доказал: БГ снова в отличной музыкальной форме.
«А2», 7 июня
Роджер Уотерс
Один из отцов-основателей Pink Floyd приедет с презентацией недавно вышедшей пластинки «Is This the Life We Really Want?», но на 80% его шоу будет состоять из классических пинкфлойдовских хитов.
СКК, 29 августа
Текст: Иван Пугин, Елена Анисимова
Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб
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