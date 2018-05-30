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Фоторепортаж: Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри приехали с концертом в Петербург

В Ледовом дворце играет группа Hollywood Vampires — детище рок-музыканта Элиса Купера, актера Джонни Деппа и гитариста группы Aerosmith Джо Перри. В России они играют впервые — перед приездом в Петербург суперзвезды отыграли в Москве. 

В репертуар музыкантов входят не только культовые песни The Doors, Led Zeppelin, Джими Хендрикса, The Who, но и собственные композиции. История группы Hollywood Vampires началась в 2015 году, когда Купер и Депп встретились на съемках фильма «Мрачные тени» Тима Бертона. Свое название коллектив получил от питейного клуба, основанного Купером в Лос-Анджелесе в 1970-х.

 


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