У Noize MC вышел клип «Без нас» из хипхоперы «Орфей & Эвридика»
Noize MC выпустил клип «Без нас» из альбома «Хипхопера «Орфей & Эвридика», который выйдет 31 мая. Стилистом во время съемок выступил петербургский дизайнер и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Леонид Алексеев.
Продюсером клипа стала поэтесса Марина Кацуба. Леонид Алексеев вместе с командой 22Production собрал воедино стилевые коды под знаком «девушка и смерть» из Damir Doma, Yohji Yamamoto, Ann Demeulemeester, Folk, Band of Outsiders и винтажной одежды.
Видео сопровождает атмосфера туманного леса, передающая те переживания, которые испытывают герои трека, потерявшиеся между двумя мирами.
«Мы все постоянно куда-то спешим, а мир с каждым днём становится быстрее: всё интенсивнее сменяют друг друга тренды, вкусы и взгляды; всё короче сроки годности вещей, явлений и даже самих людей – идее вечной любви в этой системе координат отведена роль объекта пост-ироничных насмешек. Неудивительно, что саундтреком к этому времени стал хип-хоп: торопливый, грубый, едкий, зачастую циничный и воспевающий потребительское отношение ко всем сферам жизни. Но он может быть другим и о другом – даже в эпоху тотального консюмеризма и безудержного промискуитета. Трек «Без нас» закрывает альбом «Хипхопера: Орфей & Эвридика» – и это моя любимая песня из нового релиза», — рассказал нам музыкант.
Читатели «Собака.ru» уже могут послушать несколько композиций с нового альбома Noize MC.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.