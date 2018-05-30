У Noize MC вышел клип «Без нас» из хипхоперы «Орфей & Эвридика»

Видео сопровождает атмосфера туманного леса, передающая те переживания, которые испытывают герои трека, потерявшиеся между двумя мирами.

«Мы все постоянно куда-то спешим, а мир с каждым днём становится быстрее: всё интенсивнее сменяют друг друга тренды, вкусы и взгляды; всё короче сроки годности вещей, явлений и даже самих людей – идее вечной любви в этой системе координат отведена роль объекта пост-ироничных насмешек. Неудивительно, что саундтреком к этому времени стал хип-хоп: торопливый, грубый, едкий, зачастую циничный и воспевающий потребительское отношение ко всем сферам жизни. Но он может быть другим и о другом – даже в эпоху тотального консюмеризма и безудержного промискуитета. Трек «Без нас» закрывает альбом «Хипхопера: Орфей & Эвридика» – и это моя любимая песня из нового релиза», — рассказал нам музыкант.

Читатели «Собака.ru» уже могут послушать несколько композиций с нового альбома Noize MC.