Клип «Не Париж» группы «Ленинград» взял главный приз на Berlin Music Video Awards
Клип «Не Париж» группировки «Ленинград» получил главную награду Berlin Music Video Awards (BMVA) 2018 за лучшее музыкальное видео.
Музыканты выпустили клип к 8 марта. В видео рассказана история обычной (с первого взгляда) ижевской семьи. Однако от миллиона других российских семей ее отличает то, что домохозяйка по имени Юля втайне от мужа борется с преступностью и спасает мир.
Главные роли исполнили актриса Юлия Александрова («Горько») и Сергей Бурунов («О чем еще говорят мужчины»). Восьмиминутное видео больше похоже на мини-фильм. В нем даже есть финальные субтитры.
Внимание! В видео присутствует нецензурная лексика!
28 мая группировка «Ленинград» выпустила новый сингл «Думаю». Послушать песню уже можно здесь. Ранее на Youtube-канале студии «Красный квадрат» опубликовали документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат», посвященный лидеру группы «Ленинград»и номинанту премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга». Наша редакция организовала фотосессию лидера «Ленинграда», приуроченную к выходу в июне коллекционного номера журнала "Спб.Собака.ru" и предстоящей премии. Во время съемок Шнуров подмел и вымыл Миллионную улицу, вооружившись метлой и сев за руль поливальной машины.
25 мая музыкант сообщил в своем Instagram, что он и Матильда Шнурова приняли решение расстаться.
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