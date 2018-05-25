Сергей и Матильда Шнуровы разводятся

В 2010-ом году пара поженилась во Дворце Бракосочетаний на Английской набережной. Ради супруга Матильда не только сменила город проживания, но и отказалась от научной деятельности (она изучала генную инженерию, физику и химию в Технологическом институте). И посвятила все свое время Сергею, ресторану «КоКоКо» и балетной школе «Айседора».

В декабре 2016 года пара отметила 10-летие совместной жизни. «Отгуляли нашу десятку так, что даже свет в здании отключили», - написала тогда Матильда в Инстаграм. А у Сергея были такие стихи:

Десять лет тому назад,

Я схватил её за зад,

И подумал, - «Ё-моё,

Это кажется моё». ❤️

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