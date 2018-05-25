Сергей и Матильда Шнуровы разводятся
Лидер группировки «Ленинград» и номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Сергей Шнуров объявил о расставании с Матильдой Шнуровой. Музыкант сообщил об этом в своем аккаунте в Instagram.
Со своей будущей женой музыкант познакомился в Москве в 2006 году. Одна его знакомая, собираясь на вечеринку, взяла с собой подругу. Сам Сергей вспоминает этот момент так: «Она зашла, я обомлел. Спросил: «Э! Как тебя зовут?» Она ответила: «Матильда». Я сказал: "О***ть».
В 2010-ом году пара поженилась во Дворце Бракосочетаний на Английской набережной. Ради супруга Матильда не только сменила город проживания, но и отказалась от научной деятельности (она изучала генную инженерию, физику и химию в Технологическом институте). И посвятила все свое время Сергею, ресторану «КоКоКо» и балетной школе «Айседора».
В декабре 2016 года пара отметила 10-летие совместной жизни. «Отгуляли нашу десятку так, что даже свет в здании отключили», - написала тогда Матильда в Инстаграм. А у Сергея были такие стихи:
Десять лет тому назад,
Я схватил её за зад,
И подумал, - «Ё-моё,
Это кажется моё». ❤️
Репортаж можно посмотреть здесь.
Матильда Шнурова
Из интервью «Собака.ru» 2016 года
«Что скрывать: я очень счастлива, что мой муж рок-звезда. Только поэтому я могу себе позволить абсолютно безумные наряды из разряда «глюк дизайнера» исключительно для того, чтобы пойти в них на концерт группы «Ленинград», где можно вообще все! Для такого случая у меня припасены сумасшедшие куртки с бахромой или дикие платья. До нашей встречи с Сергеем я жила в полном неведении, что я девушка из эпохи Серебряного века. Это он мне сказал, что я — с картин Врубеля. Он обожал привозить мне платья из-за границы, которые идеально на меня садились, я несколько даже оставила — это такие приятные воспоминания! Дарил мне смешные береты и пальто, кстати, у нас есть фотография 2006 года, где я в клетчатом пальто и берете — в точности рекламная кампания Gucci прошлого сезона».
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