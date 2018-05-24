Премьера: Клип «Город» группы «КОМНАТА105»

«Мы стремились показать Петербург не через дома и памятники, а через людей, живущих в нем - городских персонажей. Так как именно люди являются главным источником уникальной атмосферы нашего города. Города, где «можно проснуться, но не до конца», - рассказал нам один из основателей коллектива Гамлет Мовсисян.

Сингл «Город» уже можно скачать в Apple Music или Google Play. Презентация клипа пройдет 7 июня в Kuznya House.