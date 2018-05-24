Премьера: Клип «Город» группы «КОМНАТА105»
Петербургская инди-рок группа КОМНАТА105 выпустила клип на одну из главных своих песен - «Город». Режиссерский дебют Дмитрия Первушина в сотрудничестве с оператором Александром Ботковым и STRELA production из музыкального клипа превратился в своего рода короткометражное кино о любимом городе.
«Мы стремились показать Петербург не через дома и памятники, а через людей, живущих в нем - городских персонажей. Так как именно люди являются главным источником уникальной атмосферы нашего города. Города, где «можно проснуться, но не до конца», - рассказал нам один из основателей коллектива Гамлет Мовсисян.
Сингл «Город» уже можно скачать в Apple Music или Google Play. Презентация клипа пройдет 7 июня в Kuznya House.
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