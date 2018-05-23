В Мариинском театре на фестивале «Звезды белых ночей» выступят Нетребко, Гарифуллина и Стихина

23 мая в Мариинском театре стартовал музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей», который продлится до 29 июля.

На основной сцене, в в «Мариинском-2» и концертном зале Мариинского выступят такие звезды оперы, как Анна Нетребко, Юзеф Эйвазов, Хайди Милтон, Аида Гарифуллина, Альбина Шагимуратова, Елена Стихина и Ольга Бородина. Всего в главном театре города покажут около 200 спектаклей.

Что касается балета, то петербуржцы увидят «Спящую красавицу», «Дон Кихота», «Пахиту», «Медного всадника», «Ромео и Джульетта» и многие другие. Также ожидаются концерты пианистки Люки Дебарга, скрипача Кристофа Барати, альтиста Вилфрида Штреле.

Узнать подробнее о программе фестиваля и приобрести билеты можно здесь. О главных премьерах фестиваля можно узнать в нашем гиде.