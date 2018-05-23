Концерт Земфиры для футбольных фанатов на Конюшенной площади перенесли в Ледовый дворец

Концерт Земфиры для болельщиков FIFA, который был запланирован на 12 июля на Конюшенной площади, перенесли в Ледовый дворец. Об этом "Собака.ru" рассказали организаторы выступления.

"Такое решение было принято для обеспечения комфорта зрителей. Ледовый дворец, позволяющий проводить масштабные мероприятия любой сложности, с отработанными системами безопасности и одновременного запуска большого количества людей – является наиболее удобной площадкой для концерта. А если учесть, что петербургское лето непредсказуемо, то в отличие от открытого неба Конюшенной, крыша Ледового Дворца надежно защитит зрителей от неожиданных капризов природы", - сообщили организаторы выступления "Собака.ru", добавив, что все ранее купленные билеты действительны и соответствуют заявленным категориям. Также в продаже появились билеты на трибуны.

Напомним, изначально выступление Земфиры на FIFA Fan Fest анонсировалось как бесплатное. Позже в продажу поступили билеты на концерт певицы по 3 и 6 тысяч рублей.

Конюшенная площадь на время проведения ЧМ-2018 превратится в фан-зону. Движение вокруг нее перекроют на два месяца, с полуночи 24 мая по 26 июля.