В сеть выложили документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат»
На Youtube-канале студии «Красный квадрат» опубликовали документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат», посвященный лидеру группы «Ленинград»и номинанту премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга».
Это полная версия фильма без цензуры, включая куски, не показанные по телевидению. В документальном фильме, который был показан на Первом канале 11 мая, рассказывается практически вся история «Ленинграда».
На прошлой неделе «Ленинград» выпустил анимационный клип на песню «Жу-Жу». Заглавную партию в песне исполнила певица ГлюкʼоZa (Наталья Ионова). Еще один куплет зачитал рэпер ST (Александр Степанов). Режиссером ролика выступил Илья Найшуллер — автор реверсного видео «Кольщик» и клипа на песню «Вояж», где актер Александр Паль грабит банки и спускает все деньги на девушек и рестораны.
«Собака.ru» благодарит за поддержку партнеров премии «ТОП50 Самые знаменитые люди Петербурга 2018»:
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