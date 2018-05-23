В сеть выложили документальный фильм «Сергей Шнуров. Экспонат»

На прошлой неделе «Ленинград» выпустил анимационный клип на песню «Жу-Жу». Заглавную партию в песне исполнила певица ГлюкʼоZa (Наталья Ионова). Еще один куплет зачитал рэпер ST (Александр Степанов). Режиссером ролика выступил Илья Найшуллер — автор реверсного видео «Кольщик» и клипа на песню «Вояж», где актер Александр Паль грабит банки и спускает все деньги на девушек и рестораны.