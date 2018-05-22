«Дорогой и фантастически печальный»: Вышел документальный фильм о Boulevard Depo

На Youtube-канале Fast Food Music вышел 12-минутный фильм о рэпере-абсурдисте Артеме Шатохине, известном как Boulevard Depo. В фильме номинант премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» рассказывает, чем вдохновляется при написании музыки, съемках клипов, а также о душевных переживаниях.

Ранее музыкант выпустил новый клип «Кащенко» со своего последнего альбома Rapp 2 (послушать пластинку). Судя по названию, нетрудно догадаться, что сюжет видео сконцентрирован вокруг психиатрической больницы. Boulevard Depo создал интернет-хиты «Сквирт шампанского в лицо» и «Мое имя Топский Павел», придумал термин weedwave для описания собственной музыки, а в 2017 году выпустил сразу два колких и ироничных альбома — Sport и Sweet Dreams.