Премьера: Хамиль из «Касты» снял клип с «хулиганами» из Упсала-Цирка

«Познакомившись с Упсала-Цирком, я встретил ребят сложной судьбы, что оказалось очень близко мне самому, — рассказал «Собака.ru» Хамиль, — Это настоящие сорвиголовы, в глазах у этих мальчишек и девчонок, на их лицах — написана большая история! Я давно хотел рассказать об этом удивительном явлении, возникшем в Петербурге еще 18 лет назад, а в 2015 году даже был удостоен их специальной награды "Хулиган Года". Но только теперь смог — по крайней мере очень постарался — показать их историю наглядно».

Художественный руководитель Упсала-Цирка и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лариса Афанасьева рассказала нам, что Хамиль для ее подопечных — настоящий герой и большинство его песен ребята знают наизусть. «Непростая личная история Хамиля, которая привела к успеху, — для них отличный вдохновляющий пример. Нам было очень важно, чтобы ребята могли вместе со всей съёмочной группой придумывать, участвовать в процессе создания клипа, привнести что-то своё. Ведь творчество — это та самая территория, где все люди равны — это наше главное и единственное правило в Упсала-Цирке», — добавила она.