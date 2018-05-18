Илья Найшуллер снял для «Ленинграда» анимационный клип «Жу-Жу» с ГлюкʼоZой и ST

Режиссером стал Илья Найшуллер — автор реверсного видео «Кольщик» и клипа на песню «Вояж», где актер Александр Паль грабит банки и спускает все деньги на девушек и рестораны.

К 8 марта музыканты выпустили не менее захватывающий блокбастер «Не Париж», в котором показаны будни ижевской домохозяйки, которая на самом деле по вечерам спасает мир. А летом музыканты выпустили «Ч.П.Х.», в съемках которого участвовал настоящий звездный десант, состоящий из футболиста Александра Кержакова, заведующего отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрия Озеркова, журналиста Александра Невзорова, рэпера Фараона, психиатра и бизнесмена Андрея Курпатова, совладелицы сети «Максидом» Марии Евневич, основателя «Барслона» Андрея Федотова и самого Сергея Шнурова с супругой Матильдой и музыкантами.

В этом году лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров вошел в число 50 людей, изменивших Петербург. Проголосовать за него можно здесь.