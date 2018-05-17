Для тех, кто участвовал в рейвах в 1980-х эйсид-хаус был синонимом свободы. Как вам кажется, что эта музыка значит сейчас?

Эйсид-хаус по-прежнему о свободе – отголоски этого можно увидеть в каждом клубе и по всему миру. Все, что нужно сделать – оглядеться вокруг: на любой современный стиль музыки повлияли его энергия и тотальное чувство свободы.

А посетители клубов изменились? Какими стали рейверы?

Первым рейверам было не на кого равняться: они просто были собой, тогда как на сегодняшних клабберов влияет история предыдущих поколений. У олдскульных рейвов не было рамок и правил. Сейчас кажется, что новые рейверы – только и делают, что следуют правилам.