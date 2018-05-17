«Новые рейверы – только и делают, что следуют правилам,» – диджей A Guy Called Gerald о музыке и себе
Хедлайнер масштабной вечеринки «Block Party. Back Yard» (она пройдет уже в эту субботу в клубе Blank), идеолог эйсид-хаус-революции в Великобритании Джеральд Симпсон (ака A Guy Called Gerald) рассказал нам, как видит современную сцену, какую технику использует и как перезаряжается.
Для тех, кто участвовал в рейвах в 1980-х эйсид-хаус был синонимом свободы. Как вам кажется, что эта музыка значит сейчас?
Эйсид-хаус по-прежнему о свободе – отголоски этого можно увидеть в каждом клубе и по всему миру. Все, что нужно сделать – оглядеться вокруг: на любой современный стиль музыки повлияли его энергия и тотальное чувство свободы.
А посетители клубов изменились? Какими стали рейверы?
Первым рейверам было не на кого равняться: они просто были собой, тогда как на сегодняшних клабберов влияет история предыдущих поколений. У олдскульных рейвов не было рамок и правил. Сейчас кажется, что новые рейверы – только и делают, что следуют правилам.
Вы легенда электронной музыки и работали с Frankie Knuckles, Goldie, Finley Quaye, Derrick May, Herbie Hancock, David Bowie, Lamb, Stone Roses, Tricky и многими другими.
Да, они все были в равной степени замечательными, но я про технику, поэтому для меня наиболее интересным был продакшн и то, как наша музыка в итоге зазвучала.
Тогда не могу не спросить, какое оборудование вы используете?
У меня Roland TR8S, Roland SH01A, программа Propellerhead Reason, обычный настольный компьютер, микшерский пульт Midas. Вообще, техника не так уж важна, хотя многие делают на ней акцент. Они не понимают, что у большинства оборудования примерно одинаковый функционал. Не имеет значения, какие «машины» вы используете, важнее умения и идеи музыканта.
У кого это выходит хорошо?
Сейчас очень сложно найти тех, кто выделяется – наступили времена золотой лихорадки. Слишком много музыки, которая звучит одинаково. Я вырос на джазе и фанке – и это то, что до сих пор на меня влияет.
Какой совет вы бы дали себе двадцатилетнему?
Не останавливайся.
Вы первый раз в Петербурге?
Нет, я уже был однажды, но в этот раз надеюсь больше посмотреть город.
Вы родились и живете в Англии – правдивы ли мифы о британском чувстве юмора?
У нас есть крылатая фраза «Ты должен смеяться, когда хочется заплакать». Британское чувство юмора развилось из тяжелых времен.
Вы много путешествуете по всему миру – что вам помогает «не растерять» себя?
Музыка, музыка и еще раз музыка. Я самозаряжающаяся батарейка и приеду в Петербург, чтобы подарить энергию вам.
Вечеринка «Block Party. Back Yard» состоится в 19.00 19 мая в клубе Blank. На входе будет действовать система FC/DC.
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