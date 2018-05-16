16 мая в Петербурге впервые за долгое время с концертом выступит Алла Пугачева. Выступление приурочено к открытию VIII Петербургского международного юридического форума и пройдет на закрытом приеме коллегии адвокатов Pen&Paper.

69-летняя певица объявила о завершении карьеры в 2010 году. С тех пор она не дала ни одного сольного концерта, однако записала и исполнила на публике несколько песен. В Петербурге концертной площадкой для певицы станет Михайловский замок.