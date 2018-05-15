Новая музыка: Shortparis – самая ошеломляющая группа Петербурга

Николай Комягин, вокал Когда о нас говорят, часто используют слово „арт-проект“, но мы именно музыкальная группа. Нам всем не по двадцать лет, и мы выросли на фетише организма под названием „рок-группа“, сидя у себя в деревне среди коров, гусей и свиней, в частном доме нашего первого гитариста, который не поехал с нами из Кузбасса в Петербург. Мы издавали свои первые звуки и мечтали стать именно коллективом, который совершит музыкальную революцию, переосмыслит стандарты, покорит Олимп — эти клише волновали наше воображение. И в этом смысле Shortparis — редкий на данный момент образец именно коллектива, который вырабатывает музыкальную ткань. У каждого инструмента есть голос, поэтому аранжировки так причудливы. У нас нет доминирования одной личности. Слово „перформанс“, прилипшее к нашей группе, тоже очень бесит. Хуже может быть только „постпанк“, который в силу тренда приклеивается ко всему, что не металл, не русский рок, не рэп и выходит сейчас».