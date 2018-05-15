У СБПЧ вышел новый (и очень красивый!) клип «У нас есть все»
Группа СБПЧ выпустила новый клип на песню «У нас есть все». По словам фронтмена группы и номинанта премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Кирилла Иванова, песня является гимном ушедшей любви и «ожиданием чего-то веселого, что ждет нас впереди». Премьера сингла прошла на Собака.ru в марте. Послушать его можно здесь.
Режиссер клипа Женя Онегина смешала эстетику оп-арт, морскую тематику и фантасмагоричные мотивы. В марте у группы «Самое Большое Простое Число» вышел новый альбом «Мы не спали, мы снились». «Пластинка — билет в настоящее приключение: от поп-хитов до погружения в психоделическое техно. Под эти песни можно прыгать на батуте, завтракать, смотреть на закат, скакать на лошади и просто валяться в кровати выходные напролет. У каждого приключение будет своё», — рассказали нам музыканты.
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