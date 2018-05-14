Группа «Аигел» выпустила эксцентричный клип «Принц на белом»

В апреле у группы вышел второй альбом под названием «Музыка». Послушать пластинку можно здесь.

Дуэт татарской поэтессы Айгель Гайсиной и петербургского электронщика групп «СБПЧ», «Елочные игрушки» и 2H Company Ильи Барамии сделал тюремную лирику модной, создав из мрачной реальности ни на что не похожий исповедальный хип-хоп. Среди фанатов пары — телеведущий Иван Ургант: он позвал музыкантов выступить в своем вечернем шоу на Первом канале.