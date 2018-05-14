YouTube назвал самых популярных в России исполнителей

Youtube назвал самых популярных в России исполнителей. Среди них оказалась группа "Ленинград", лидер которой Сергей Шнуров вошел в список 50 людей, изменивших Петербург. Рейтинг выглядит так:

10 лидирующий исполнителей в России (на начало мая)

  1. Егор Крид
  2. Элджей
  3. Время и Стекло
  4. MATRANG
  5. Jah Khalib
  6. Ленинград
  7. Svetlana Loboda
  8. Feduk
  9. Miyagi
  10. Little Big

Клип на песню «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова стал самым популярным видео прошедшей недели. 

10 самых популярных клипов В России (начало мая)

1.  Филипп Киркоров "Цвет настроения синий"

2. Егор Крид "Миллион алых роз"

3.  Элджей & Feduk "Розовое вино"

4.  Childish Gambino - This Is America (Official Video)

5.  MATRANG "Медуза"

6. Шамиль Кашешов "Этот клип бомба"

7.  Little Big - Punks not Dead 

8. Элджей "Минимал"

9. El Chombo - Dame Tu Cosita

10. Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга - I Got Love

 

 

Всего Youtube предоставляет четыре рейтинга: видео, набравшие самое большое число просмотров за неделю; песни, видео на которые набрали наибольшее число прсомотров (учитываются и фанатские ролики); вирусные клипы и исполнители. 

Вполне возможно, что в число лидеров по просмотрам в скором времени войдет видео с песенного конкурса Евровидение, который прошел в минувшую субботу в Лиссабоне. Победительницей стала певица Netta из Израиля, которую журналисты называли «голосом #MeToo».


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