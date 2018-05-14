YouTube назвал самых популярных в России исполнителей
Youtube назвал самых популярных в России исполнителей. Среди них оказалась группа "Ленинград", лидер которой Сергей Шнуров вошел в список 50 людей, изменивших Петербург. Рейтинг выглядит так:
10 лидирующий исполнителей в России (на начало мая)
- Егор Крид
- Элджей
- Время и Стекло
- MATRANG
- Jah Khalib
- Ленинград
- Svetlana Loboda
- Feduk
- Miyagi
- Little Big
Клип на песню «Цвет настроения синий» Филиппа Киркорова стал самым популярным видео прошедшей недели.
10 самых популярных клипов В России (начало мая)
1. Филипп Киркоров "Цвет настроения синий"
2. Егор Крид "Миллион алых роз"
3. Элджей & Feduk "Розовое вино"
4. Childish Gambino - This Is America (Official Video)
5. MATRANG "Медуза"
6. Шамиль Кашешов "Этот клип бомба"
7. Little Big - Punks not Dead
8. Элджей "Минимал"
9. El Chombo - Dame Tu Cosita
10. Miyagi, Эндшпиль Ft. Рем Дигга - I Got Love
Всего Youtube предоставляет четыре рейтинга: видео, набравшие самое большое число просмотров за неделю; песни, видео на которые набрали наибольшее число прсомотров (учитываются и фанатские ролики); вирусные клипы и исполнители.
Вполне возможно, что в число лидеров по просмотрам в скором времени войдет видео с песенного конкурса Евровидение, который прошел в минувшую субботу в Лиссабоне. Победительницей стала певица Netta из Израиля, которую журналисты называли «голосом #MeToo».
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