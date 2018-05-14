YouTube назвал самых популярных в России исполнителей

Всего Youtube предоставляет четыре рейтинга: видео, набравшие самое большое число просмотров за неделю; песни, видео на которые набрали наибольшее число прсомотров (учитываются и фанатские ролики); вирусные клипы и исполнители.

Вполне возможно, что в число лидеров по просмотрам в скором времени войдет видео с песенного конкурса Евровидение, который прошел в минувшую субботу в Лиссабоне. Победительницей стала певица Netta из Израиля, которую журналисты называли «голосом #MeToo».