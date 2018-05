«Я не твоя игрушка, глупыш» — певица из Израиля выиграла Евровидение-2018

В Лиссабоне подвели итоги международного песенного конкурса «Евровидение». Первое место занял Израиль. Победу этой стране принесла певица Netta, которую журналисты называли «голосом #MeToo», поскольку в ее песне есть слова «I’m not your toy, you stupid boy» («Я не твоя игрушка, глупыш»). #MeToo — хештег, подчёркивающий осуждение сексуального насилия и домогательств, получивший распространение из-за скандала и обвинений кинопродюсера Харви Вайнштейна.

Выступление Netta, оформленное в японском стиле, было веселым и ярким. Обладательница пышных форм, артистка была одета в подобие кимоно и стояла за игрушечным «синтезатором» в окружении манеки-нэко — статуэток японских котов, машущих лапами и приносящих счастье. В преддверии финала ее клип на YouTube посмотрели свыше 26 миллионов зрителей.

По материалам «Фонтанка.ру»