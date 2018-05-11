На фестиваль Gamma в Петербурге приедет номинант «Оскара» Hauschka

Легендарный немецкий неоклассический композитор Hauschka, номинант премий «Оскар» и «Золотой глобус» за лучший саундтрек, выступит 19 июля на открытии фестиваля Gamma в Петербурге. Организаторы сообщили «Собака.ru», что его концерт пройдет в «неожиданном месте».

Настоящее имя артиста «препарированного фортепиано» — Фолькер Бертельманн. Его знают по всему миру по работам, которые невозможно причислить к определенному формату. Он создает музыку к фильмам, театральным постановкам, занят в записях сольных альбомов и коллабораций. Более десяти лет Бертельманн курирует ежегодный экспериментальный фестиваль фортепианной музыки Approximation в Дюссельдорфе. Hauschka часто сравнивают с Эриком Сати и Джоном Кейджем, а ремиксы на его треки звучат на модных танцполах.

Билеты на концерт-открытие можно приобрести на официальном сайте фестиваля, их количество строго ограничено. Стоимость — 900 рублей.