Юлия Самойлова не прошла в финал «Евровидения»

Российская певица Юлия Самойлова не смогла выйти в финал песенного конкурса «Евровидение».

Для этого она должна была набрать определенное количество баллов, чтобы войти в первую десятку во втором полуфинале. По итогам 2-го полуфинала Евровидения в Финал вышли, Сербия, Молдова, Венгрия, Украина, Швеция, Австралия, Норвегия, Дания, Словения, Голландия.

В прошлом году служба безопасности Украины приняла решение запретить Юлии Самойловой въезд в страну для участия в конкурсе. В СБУ уточнили, что Юлия Самойлова нарушила законодательство Украины. Дело в том, что певица в 2015 году выступала в Крыму, прилетев из Москвы. А украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым только с территории их страны.