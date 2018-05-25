Легендарный композитор Александр Зацепин создал мюзикл «Тайна Третьей планеты»

Ваши песни — «Куда уходит детство», «Песня про зайцев» или «Песенка о медведях» — любят, кажется, все. В чем секрет создания хита?

Сначала — мелодия, потом — слова. Практически все мои песни написаны так. В хорошей песне прежде всего должна быть запоминающаяся мелодия, а затем уже стихи, аранжировка и исполнители, которые не испортят, а улучшат ее. Когда все это есть в комплексе, тогда песня может стать тем, что называется «хит».

Сочинив столько шлягеров, вы, наверное, могли бы описать момент инсайта, когда песня зарождается?

А он всегда выглядит по-разному. Когда я активно писал музыку для кино, у меня шла работа на два-три фильма параллельно. Бывало так, что после обеда присяду чуть отдохнуть, и внезапно какая-то мелодия приходит в голову — на этот случай у меня с собой был нотный блокнотик с заготовками. Родилась мелодия — записал ее. И в этой тетрадке всегда можно было найти два-три, а то и десяток номеров. Во многих фильмах я использовал уже свои готовые мелодии, но были, конечно, и такие, которые сочинял специально, — как песни «Остров невезения» и «Песня про зайцев» в «Бриллиантовой руке». Я прочитал сценарий этого фильма, где было сказано: «Песня простого советского человека». Это было сделано для того, чтобы такой сценарий посмотрели наверху, в Госкино, и сказали: «Ага, песня простого советского человека — хорошо, очень хорошо». Эту песню я назвал «А нам все равно».