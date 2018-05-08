Диджей №1 в мире Нина Кравиц: «Люди на танцполе становятся более предсказуемыми»

Ты была медиком и музыкальным журналистом, писала в «Птюч» и «Афишу», трудилась в концертном агентстве и в клубе «Пропаганда», а сейчас ты всемирно известный диджей и работаешь звездой.

Вероятно, вариативность — это свойство моего характера, мне всегда было интересно проявить себя в разных сферах деятельности. Одни люди знали меня как диджея и журналиста, а другие — как врача-стоматолога. Какое-то время мне удавалось совмещать несовместимое: заниматься продвижением концертов, встречать в аэропорту зарубежных диджеев, а утром принимать пациентов в стоматологической клинике.

Ты просто училась на стоматолога или желание стать врачом было твоей жизненной стратегией?

Все, что предельно конкретно, окончательно и бесповоротно, — не для меня. Мне гораздо легче дается импровизация, чем достижение каких-то заданных целей. Вместе с тем образование, которое я получила в медицинском вузе, во многом сформировало меня как личность. В первую очередь это чувство ответственности за себя и других. Взялся за дело — делай его хорошо. Для меня, как и для любого другого self-employed artist, очень важны самоорганизация и самодисциплина. И если мне удается с этим справляться, то это тоже в известной мере результат обучения в медицинском вузе, которое сопряжено с невероятным напряжением умственных и физических сил. Выходит, что умения и навыки, необходимые для профессиональной подготовки врача, позволяют мне реализоваться творчески: например, писать новую музыку, несмотря на плотный гастрольный график. Творчество не развлечение, это напряженный труд.

Можешь вспомнить момент, когда ты осознала себя музыкантом или диджеем?

Моя музыкальная карьера началась с пары успешных андеграундных пластинок. Я занималась кучей дел, но никогда не была только диджеем в клубе. Я вижу свою работу как культурную миссию с непрерывным развитием во времени. Появляются новые люди — и артисты, и аудитория. В музыкальной сфере так же важен возраст аудитории, как в моделинге или спорте. Интерес к артисту — штука непостоянная. Музыканты беспокоятся, что аудитория уйдет, а не повзрослеет вместе с ними.