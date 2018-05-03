Борис Гребенщиков откроет в Петербурге выставку «Духовный паровоз»

Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков откроет 24 мая выставку «Духовный паровоз» в Центральном музее железнодорожного транспорта. На экспозиции покажут серию картин музыканта, среди которых как совсем ранние полотна, так и произведения еще не знакомые публике.

Выставка получила название в честь строчки одной из песен БГ. Ранее музыкант открыл в Юсуповском дворце выставку «БГ-явления», где помимо 16 живописных полотен можно было увидеть архивные снимки лидера «Аквариума». Часть из работ также была показана на экспозиции «Азбука Лунного Света» в Эрарте. Тогда на открытии музыкант лично сыграл всем присутствующим.

Ранее музыкантам «Аквариума» пришлось перенести концерт, который должен был пройти 16 марта в Петербурге. В начале марта СМИ сообщили о проблемах со здоровьем у Бориса Гребенщикова. Сначала о его госпитализации из-за проблем с сердцем, потом на официальной странице артиста появилась информация, что он «сильно простудился».