Иван Дорн выпустил новый клип Afrika прямиком из Уганды

На сайте журнала Billboard состоялась премьера нового клипа Ивана Дорна на песню «Afrika» из его третьего альбома «OTD». Видео снимали в Уганде. Режиссером клипа стал казахстанский клипмейкер Айсултан Сеитов, до этого снимавший для Дорна видео Collaba.

« Afrika— это трек, которому не обязательно быть популярным, чтобы вызывать танцевальную эйфорию в любом зале мира. Это звук музыкальной лихорадки, который есть внутри каждого, не только африканцев. Послушайте, чтобы согласиться со мной!», — рассказал музыкант.

В съемках приняли участие участники угандийской танцевальной студии Masaka Kids Africana. У ребят нет ни стен, ни крыши над головой. Команда Дорна просит помочь студии - перечислить деньги можно здесь.

В конце марта в сети появилась полная запись живого выступления Ивана Дорна OTD Live. Режиссер Геннадий Трунов решил сделать концерт, больше похожий на камерный документальный спектакль.