Премьера: новый экзистенциальный альбом Manizha «ЯIAM»

Альбом посвящен экзистенциальным вопросам и непрерывному «поиску себя». В нем сочетаются душевная лирика и синтез электронного звучания этнических ритмов, близких певице.

«Если послушать песни с первой части альбома и обратить внимание на все повторяющиеся слова, можно расшифровать предложение, которое я хотела спрятать в альбоме. Первая часть кажется чуть более "холодной": мы использовали электронные инструменты: синтезаторы, драм-машины, там мало живого звука, но мы имитировали звучание "живых" инструментов электронными. Вторая часть – более «ламповая» история вдохновляющей меня англоязычной музыки, которой мне так не хватает в современной российской музыкальной индустрии», - подчеркивает Манижа.