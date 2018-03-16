Снуп Догг выпустил двойной альбом Bible of Love
Рэпер Снуп Догг выпустил 16-й студийный альбом Bible of Love, в который вошли 32 песни. Заглавная тема альбома - миролюбие и семейные ценности. Пластинка неслучайно называется "Библией любви": Снуп Догг цитирует Ветхий Завет и воспевает славу Бога. «Дьявол появится, но мы будем продолжать заниматься божьей работой», — зачитывает рэпер в одном из треков.
В записи участвовали госпел-исполнители, а также певица Фейт Эванс, музыкант Чарли Уилсон и соул-дива Патти ЛаБелль.
Альбом Bible of Love уже доступен для прослушивания в «ВКонтакте», Apple Music и «Яндекс.Музыке».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.