Снуп Догг выпустил двойной альбом Bible of Love

Рэпер Снуп Догг выпустил 16-й студийный альбом Bible of Love, в который вошли 32 песни. Заглавная тема альбома - миролюбие и семейные ценности. Пластинка неслучайно называется "Библией любви":  Снуп Догг цитирует Ветхий Завет и воспевает славу Бога. «Дьявол появится, но мы будем продолжать заниматься божьей работой», — зачитывает рэпер в одном из треков.

 

В записи участвовали госпел-исполнители, а также певица Фейт Эванс, музыкант Чарли Уилсон и соул-дива Патти ЛаБелль.

Альбом Bible of Love уже доступен для прослушивания в «ВКонтакте», Apple Music и «Яндекс.Музыке».


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