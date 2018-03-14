Дельфин в образе вождя в новом клипе «520»

 

Дельфин выпустил новое видео на трек «520» с альбома «442» (все композиции вместо названий имеют номера), релиз которого назначен на 23 марта. 

В клипе показаны кадры хроник протестов и общественных беспорядков. Несколько раз также появляется резиновая уточка, ставшая в 2016 году неофициальным символом протестов. Сам музыкант предстает в образе вождя. 

Ранее на Youtube-канале музыканта опубликовали тизеры новых песен с нового альбома.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также