Дельфин в образе вождя в новом клипе «520»

Дельфин выпустил новое видео на трек «520» с альбома «442» (все композиции вместо названий имеют номера), релиз которого назначен на 23 марта.

В клипе показаны кадры хроник протестов и общественных беспорядков. Несколько раз также появляется резиновая уточка, ставшая в 2016 году неофициальным символом протестов. Сам музыкант предстает в образе вождя.

Ранее на Youtube-канале музыканта опубликовали тизеры новых песен с нового альбома.