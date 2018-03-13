Премьера: Иван Дорн и Галымжан Молданазар записали совместный трек Kaida
Иван Дорн записал совместный трек Kaida с казахским музыкантом Галымжаном Молданазаром. Песня написана на двух языках — украинском и казахском и является по-настоящему первым подобным мультикультурным фичерингом. «Запись получилась довольно экзотичной — trible и deep house скрещиваются здесь в единый поток и стремительно уносят за собой в электронно-этническую бездну, полностью погружая слушателя в легкий транс цикличного KAIDA», — рассказали «Собака.ru» представители музыканта.
Сам украинский певец рассказал, что ему захотелось поработать с музыкантом из Казахстана сразу после того, как он услышал его первые работы. За композицию в итоге они сели работать два года спустя.
«Казахстанские музыканты редко сотрудничают с зарубежными коллегами, хотя бы по причине языкового барьера. Перед тем как начать работать над совместным треком я переживал, что мы можем друг-друга не понять, но напротив все было легко. Наша коллаборация это уникальный опыт, чистый эксперимент работать над которым было большим удовольствием !», - рассказал нам Галымжан Молданазар.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.