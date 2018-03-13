Премьера: Иван Дорн и Галымжан Молданазар записали совместный трек Kaida

Сам украинский певец рассказал, что ему захотелось поработать с музыкантом из Казахстана сразу после того, как он услышал его первые работы. За композицию в итоге они сели работать два года спустя.

«Казахстанские музыканты редко сотрудничают с зарубежными коллегами, хотя бы по причине языкового барьера. Перед тем как начать работать над совместным треком я переживал, что мы можем друг-друга не понять, но напротив все было легко. Наша коллаборация это уникальный опыт, чистый эксперимент работать над которым было большим удовольствием !», - рассказал нам Галымжан Молданазар.