Премьера: сингл Animal петербургской группы Chkbns

У авторов эскапистских гимнов на безупречном английском, дрим-поп трио Chkbns вышел новый сингл Animal с альбома, который музыканты записали в Сиэтле. Коллектив также презентовал видео на композицию. Автором видео стала фотограф Полина Вашингтон.

Хотя все участники дрим-поп трио родом из Ставрополя, Петербург стал для них особенным. Здесь Анелия и Эмилия познакомились со Славой. Здесь же должны были пройти первые «гастроли» бэнда, предшествовавшего Chkbns. В нем, как джазе, были только девушки. Но в «тур» в другой город решились поехать только сестры. Ранее музыканты выступили на культовом американском инди-радио KEXP. Узнать подробнее о них можно в нашем обзоре.