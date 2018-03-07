Знакомьтесь, Chkbns – петербургская группа выступила в эфире культового инди-радио KEXP

Хотя все участники дрим-поп трио родом из Ставрополя, Петербург стал для них особенным. Здесь Анелия и Эмилия познакомились со Славой. Здесь же должны были пройти первые «гастроли» бэнда, предшествовавшего Chkbns. В нем, как джазе, были только девушки. Но в «тур» в другой город решились поехать только сестры.

«Я организовала выступление в клубе «Белый носорог», не знаю, существует ли он сейчас. Возможно, я это дофантазировала, но, насколько помню, это было маленькое пространство. Во время выступления хозяйка клубы сидела в огромной широкополой шляпе на барном стуле, а перед началом саундчека пол подметал афроамериканец в длинной белой шубе без рукавов», – рассказывает Анелия.