Знакомьтесь, Chkbns – петербургская группа выступила в эфире культового инди-радио KEXP
Авторы эскапистских гимнов на безупречном английском, дрим-поп трио Chkbns из сестер Анелии и Эмилии Автандиловых, а также их друга Славы Габриэльяна, выступили в эфире культового американского инди-радио KEXP, а новый альбом записали в Сиэтле.
Хотя все участники дрим-поп трио родом из Ставрополя, Петербург стал для них особенным. Здесь Анелия и Эмилия познакомились со Славой. Здесь же должны были пройти первые «гастроли» бэнда, предшествовавшего Chkbns. В нем, как джазе, были только девушки. Но в «тур» в другой город решились поехать только сестры.
«Я организовала выступление в клубе «Белый носорог», не знаю, существует ли он сейчас. Возможно, я это дофантазировала, но, насколько помню, это было маленькое пространство. Во время выступления хозяйка клубы сидела в огромной широкополой шляпе на барном стуле, а перед началом саундчека пол подметал афроамериканец в длинной белой шубе без рукавов», – рассказывает Анелия.
Сейчас за плечами Chkbns – три мини-альбома, концерты в Стокгольме, Лондоне, Лидсе, Прибалтике, Южной Корее, Гонконге, Китае и Вьетнаме. А в прошлом году Анелия сыграла сет и рассказала о группе в студии культового американского инди-радио KEXP.
История похожа на сказку: путешествуя по США, Эмилия пришла к зданию любимой радиостанции в Сиэтле. На проходной она случайно встретила программного директора Кевина Коула и отдала ему на рецензию их EP. Теперь он зовет музыкантов одним из любимых бэндов с российской пропиской и гуляет с ребятами по Петербургу во время туристических визитов.
Мечтательные тексты сочиняет солистка бэнда и выпускница Смольного института Анелия. Она начала говорить и писать на английском в четыре года — любовь к его мелодике ей привила мама-филолог.
«За всю жизнь я придумала песни три на русском, и это было разочарование. Когда пытаешься что-то создавать на другом языке, ты расширяешь свои пределы — происходит щекотка в мозгах».
Новую пластинку трио записало в Сиэтле. «Мы подумали, что здорово сделать что-то в отрыве от привычной среды — это дает другое самоощущение». Официальный релиз намечен на конец весны, но часть материала группа сыграет на мартовском концерте в клубе «Сердце», а в июне — выступит на фестивале Stereoleto.
Концерт Chkbns 10 марта в клубе «Сердце» на Биржевой линии, 12.
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