В Петербурге пройдет концерт «Аквариума» несмотря на болезнь Гребенщикова

В Петербурге 16 марта пройдет концерт группы «Аквариум». Как сообщили «Росбалту» организаторы, концерт можно считать и презентацией нового альбома БГ «Время N», который вышел 16 февраля. Это первая большая работа музыканта после появившегося три года назад альбома «Соль».

«Окружающая действительность слишком зажала, разрывает на части, и единственное, что можно сделать, — пойти на крайность. Я лишь констатирую то, что вижу, иногда высказываю свои чувства. Вот идет дождь — мне мокро. Точка. Вот творится такая-то фигня. Мне хреново от этого. Точка. Не стремлюсь кого-то обвинить, что-то перечеркнуть или поменять. Просто говорю то, что чувствую», — говорит БГ.

Ранее в СМИ сообщалось, что Гребенщикова экстренно госпитализировали. Однако представители лидера БГ опровергли информацию об этом, пояснив, что музыкант простудился.