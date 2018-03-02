Фестиваль «Усадьба Jazz» пройдет 28 июля на Елагином острове

Фестиваль «Усадьба Jazz» в этом году пройдет на Елагином острове 28 июля. Мероприятие проведут в Петербурге в седьмой раз, а выступления артистов пройдут на трех площадках. Помимо этого на фестивале откроют маркет с одеждой местных дизайнеров, фудкорт и детскую площадку. Кроме того, организаторы обещают провести спортивные состязания, квесты и другие развлечения.

Хедлайнерами фестиваля в этому году станут японский артист BigYuki, играющий футуристичную музыку, и норвежский квартет Rohey. Он исполнит джаз, подверженный влиянию фанка, неосоула и IDM.

Приобрести билеты на фестиваль можно здесь.